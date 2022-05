Ubiquiti Edge routers EOL?

Skrivet av Linus: Verkar vara riktigt svårt att få en verifikation på hurvida edgerouter x m.fl (ER-X/ER-X-SFP/EP-R6/ER-10X) är EOL eller inte, det har inte kommit någon ny firmware sen 14 juni 2021. men det står inget på sidan och tidigare kom det runt två uppdateringar om året. Nån här som har sett någon officiell info som säger bu eller bä? Gå till inlägget

De verkar ju bestämt mena att de inte dödat Edgemax-segmentet (Edgerouter, Edgeswitch, ...) men det verkar ju lite sådär på allehanda fronter.

https://community.ui.com/questions/EdgeMAX-Status-Update/c78d... (Wednesday, March 23rd, 2022 18:53)

"In an effort to maintain full transparency with you and the entire Ubiquiti community, we want to formally reaffirm our continued commitment to EdgeMAX. Currently, we are working on several key security improvements specific to EdgeMAX products, and expect these to be released in the coming weeks.

We are aware of the collective concern that EdgeMAX products will be replaced with UISP, and we want to assure you that this is not the case. UISP hardware has been designed for seamless integration with our next-generation WISP products, as well as our UISP Application and UISP mobile app. EdgeOS will continue serving as a supplementary application for networks that require advanced routing features.

We hope this clarifies our direction. Thanks again for being an EdgeMAX user, we look forward to continuing our support!

Sincerely,

UI Team"