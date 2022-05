hej min dartor dör när man sätter in skärmen i grafikkortet och ska spelar vissa spel

hejsan jag har fått problem med min dartor när jag har mina skärmar i mitt grafik kort och ska börja spela tex minecraft eller need for spped payback eller detoit becom a human så stänger darton av sig i alla ladnings skärmar när man startar spelen. men om jag har alla kablarna i mordekortet så funkar spelen att starta upp går ju inte att spela så bra kanske men darton dör inte.

jag har tästat mina ram minen det är inget fel på dem jag har fått låna ett anna grafikkort och får samma problem darton dör och startar up sig själv igen. det ända som är kvar är antingen så är mitt morde kort slut eller så behöver jag mer watt jag har just nu 550w i darton och 16g ram.

jag blir inte klok på detta jag blir så trött och har ingen ork när det ba krabbar