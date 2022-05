Dark Base Pro 900 rev.2 vs Fractal Design Torrent

Hej!

Coolt chassi? Har följande konfig: Intel Core i9 11900K och RTX 3800Ti (336 mm) som får jobba en del i FS2020.

Funderar på nytt chassi och väljer nu mellan Fractal Design Torrent och be quiet! Dark Base Pro 900 rev.2

Torrent verkar ok medan be quiet Dark Base Pro verkar vara mer premium/flexibelt trots att den är ett par år äldre?

Någon här med bra tips från byggen i dessa två med en AIO 360 för top mount i Dark Base 900 jämfört med

FD Torrent som verkar lira bäst med en Noctua NH-D15 på 1,3 kg.. då den inte är konstruerad för top mount AIO

Tacksam för svar!