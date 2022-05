10 åring söker ny ägare (Z77, 3570k, GTX 670, 8GB 1600CL9, Samsung 830 (128 GB)

En äldre stackare har fallit i min ägo och söker nu ny ägare.

Utrustad med:

Intel i5 3570K

- Behövs introduktion? Förra ägaren är inte en som överklockar. Jag har tyvärr inte kollat hur bra den presterar i OC.

MSI Z77A-S01

- En Inet-specialvariant av Z77A-G43 som stödjer SLI men inte iGPU. Således inga video-utgångar.

2x4 GB 1600 MHz CL9 Corsair Vengeance LP minnen

- Den vanligaste modell, dessa i klädsamt röda kylflänsar.

EVGA GTX 670 (Radial-fläkt, AKA blower style) 2GB VRAM

Samsung 830 (128 GB)

- Den legendariska SSD:n som är (nästan) omöjlig att döda.

Antec VP550P - Ett vanlig jäkla nätagg. What more to say?

Cooler master HAF 912 Inet edition

- Inets variant av detta populära luftflödesoptimerade chassit. State of the art för 10 år sen. Majoriteten av de verktygslösa hårdiskskenor saknas, endast två uppsättningar kvar och en adapterplatta som SSD:n sitter i (använder en av uppsättningarna).

Windows 7 OEI licens (home). Gick fint att uppgradera till Win 10 med nyckeln.

Tidigare var datorn utrustad med en 2 TB disk men denna var paj vilket var orsaken till att förra ägaren köpte ny dator (då denna slutade starta korrekt).

Datorn kommer från ett hem med en rökare varför den luktar något och alla fläktar bör slängas/bytas. Den har stått oanvänd sedan 2015 varför den värsta doften är borta men en ny ägare bör blåsa rent och torka av datorn för trivsel.

Rädda denna datorn från tippen så är den din för en billig peng! Allt eller inget, tänker inte pilla isär och skicka några grejer. Hämtas i Västra Frölunda.

