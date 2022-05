Brygga flera Asus routrar?

Hej,

Novis på detta med nätverk och skulle behöva lite råd. Jag har flera hus på min tomt och det trådlösa nätverket har bara fungerat sporadiskt, även testat extenders tidigare med tveksamt resultat. Jag tog tag i detta förra helgen med lite råd från en datorbutik så nu har har jag från min "huvudrouter" grävt ner en faslig massa kabel till de två andra husen, tanken är att koppla respektive router till huvudroutern via en switch (har inte så många portar lediga). Så hur gör jag nu? "Det är bara att brygga" fick jag rådet men har trasslat in mig i definitioner kring bridge, access point osv. Vad blir bäst i mitt fall då jag ha trådat från en router till två andra? Tanken är primärt att köra trådlöst nätverk i dom andra husen men med möjlighet att även koppla in kabel om så behövs.

Tack på förhand!