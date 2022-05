'Learning path' til junior front end webbutvecklare jobb i Skåne

Hej! Danskjävel her.

Bor i Lund med min svenske sambo, og har besluttet mig for at studere webudvikling på egen hånd (primært via Colt Steele's Web Developer Bootcamp 2022). Jeg er kun lige begyndt på Javascript, så jeg ved at der er en lang vej endnu før jeg overhovedet skal tænke på at søge job, men...

P.t. arbejder jeg som freelance oversætter. Mit mål er at skaffe et job som junior front end developer i Lund/Malmö inden for de næste 12 måneder. Vi venter barn i oktober, og jeg håber at kunne skaffe et stabilt job med gode fremtidsudsigter før jeg selv skal på föräldraledighet/barsel.

Det jeg håber I kan tipse mig om er:

1) Hvad er den bedste vej til at kvalificere mig til sådan en rolle i det svenske (eller mere specifikt, skånske) arbejdsmarked? Hvad er de bedste sprog/frameworks/libraries at lære, hvis jeg skal lykkes med at finde et job inden for 12 måneder?

2) Hvilke arbejdsgivere i Skåne mener I er blandt de bedste ift. læringsmiljøet, udvikling, og løn? Har f.eks. hørt gode ting om Ikea.

3) Jeg har læst mig frem til, at der både er en stor mangel på udviklere på den ene side, men at det også kan være utroligt svært at få et job som junior udvikler på den anden side pga. høj konkurrence. Passer det? Og i så fald, er der visse kompetencer man kan tilegne sig for at blive en bedre kandidat end alle de andre som også søger deres første junior dev job?

4) Jeg taler flydende engelsk, men mange svenskere har svært ved at forstå mig på dansk (og endnu mere når jeg forsøge at tale svensk). Er dette et stort handikap, eller findes der nok jobs på engelsk?

Tak på forhånd!