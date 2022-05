Hej, ny här men verkar vara ett kunnigt forum tillskillnad från flaschback. Jag är en 30-årig man som pluggade diverse utbildningar på universitet tidigare, leg ssk och naturgeograf. Har läst en grundkurs i programmering och tänker mig att det hade varit ett ok arbete med hög efterfrågan osv. Frågan är då som rubriken lyder högskoleingenjör eller YH? Har läst igenom tidigare trådar och lite diverse på flashback och min samlade bild verkar var att universitet är bättre, men också längre. Några som har input på de olika valen? Har sökt in till båda men är väldigt osäker. Det är ju lockande att läsa kortare men läst många dåliga omdömen om YH och ser mig själv som hyfsat ok på tex matte och universitetsstudier i allmänhet. Får man jobb som programmerare efter en Högskoleingenjörsutbildning?