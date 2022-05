Hej! Jag hoppas att någon kan hjälpa mig med detta.

Jag försöker febrilt förstå hur jag skall kunna få mitt första script att ta emot argument. I sista raden där jag skrivit "ls -l > Doc.txt" så vill jag byta ut "ls -l" mot möjligheten att skriva argument istället. Jag försökte skriva in "$1 $2 > Doc.txt" med förhoppningen att det skulle göra det möjligt för mig att printa in t.ex "ls *.txt" och att då ALLA filer i mitt homedirectory med ändelsen *.txt skulle skrivas in i Doc.txt. Men så blev det ju inte utan endast en fil med filändelsen *.txt skrevs in. Vad gör jag för fel?

#!/bin/bash #Nu börjar jag få grep om det här echo "Julen är här">~/Doc.txt mkdir ~/Mapp cp ~/Doc.txt ~/Mapp/Doc123.txt #Lista någonting ls -l > Doc.txt

Tack på förhand!