nybörjare, watercooling 3090 i ett O11 dynamic chassi, hjälp mig tråd

tjenare,

sitter idag på ett 3090 msi suprim x, ångrar köpet lite grann då jag missade helt att det bildar värme på baksidan då dem monterat vram där utan ngn direkt kylningslösning. (skulle hellre i efterhand valt 3080 om det hjälper ngn annan(Y)) .

iallafall för att lösa detta har jag nu ramlat in på att vattenkyla gpu.

har försökt läsa på så mkt som möjlig o forska o planera.

let me know om jag ska kolla på ngt extra osv.

delar i datorn idag.

asus rog strix z590-f gaming wifi

i7 11700k med ett (corsair icue h170i elite capellix)

corsair vengeance rog pro ddr4

lian li pc o11 dyunamic ( med 9 st 120 fläktar)

msi rtx 3090 24gb suprim x(chunky boi)

corsair 1000w nätagg

började med att jag blev rekommenderad dessa 3 produkterna av inet personal, dock verkade dem först inte veta att det fanns active backplate på deras egna sida.

active back plate acetal

power kit

waterblocket

vet inte ens om metallerna funkar ihop osv, vilka metaller man ska undvika o ha tillsammans och om det kanske är bättre att köpa allt i delar istället?

men det jag märkte var att power kitet kommer jag nog få glömma iallafall då den behållaren inte kommer få plats i o11dynamic

chassit pga av gpun.

tänkte då att detta kanske är en bra ide istället

ek quantum reflection o11d d5 pwm plexi

sen ramla jag över denna , vet inte om den är bättre än tidigare produkterna jag länkat denna inkl active backplate men vet inte om detta är ett bättre val eller om man betalar för utseendet?

ek quantum vector 2 med abp set

all hjälp jag kan få är mer än välkommet!