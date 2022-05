Problem med screen tearing/ artifakter

Hej.

Jag uppgraderade min skärm till en Viewsonic VX2758-2KP-MHD i slutet av 2020 och har sedan dess haft problem med skärmen. Under spel börjar skärmen att krångla då skärmen tärs flera gånger vid slumpmässiga tillfällen. Långa horisontella linjer syns och bilden skärs itu. Problemet uttrycker sig endast i spel men sker ofta, dock varierar det från spel till spel. Jag har sedan skärmen köpts in försökt flera olika lösningar för att se om det går att bli av med problemen. Jag har köpt in en ny DP-kabel, bytt grafikkort, provat olika inputs i skärmen, test med V-sync på och av, uppdaterat drivrutinerna för grafikkortet och försökt installera drivrutiner för skärmen. Att tvinga spelen till lägre fps verkar heller inte hjälpa.

Problemen visas inte när man tar en skärmdump, vilket får mig att tro att det inte är något fel med grafikkortet.

Video på problemet

Är det bara att returnera skärmen vid det här laget, eller finns det fler saker jag kan testa innan jag tar det beslutet?