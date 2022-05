Blinkande skärm/dator slutar svara tillfälligt var 30:e sekund

Hej medlemmar! Svårbeskrivligt fel här, så lättast om man ser följande video (inträffar 9 sekunder in):

https://www.youtube.com/watch?v=INgJyzPRbOI

Problemet hade jag i några månader för en tid sen, sedan försvann det av oklar anledning. Men nu är det tillbaka igen sedan ca två månader tillbaka. Det uppstår då och då, kanske 4-5 ggr i veckan. Det enda som får det att sluta förutom omstart av datorn är att koppla ur/koppla in ALLA fyra displayer ut från grafikkortet. Har testat alla en och en, inget annat än att koppla ur alla fyra duger. Att koppla ur alla USB-enheter har ingen effekt. Testat att avsluta en mängd processer i Aktivitetshanteraren, samma där.

Kan inte säga vad som triggar igång det alls. Ibland sker det när jag jobbar på datorn, ibland när jag har lämnat datorn i någon timme och återvänder. Intressant nog har det aldrig hänt medan jag spelat spel på den, kan vara ren tur. Kan ske efter 15 minuter eller efter 15 timmar. Min processors temperatur hoppar samtidigt upp ca 15 grader (från ca 37 idle till 52) och stannar där så länge skärmarna blinkar och har sig.

Anmärkningsvärd detalj om min setup är mina fyra displayer:

- LG 27GP850 27-tum datorskärm, via DisplayPort

- MSI G241 24-tums datorskärm, via DisplayPort

- LG CX 55 tums TV via HDMI (5 meter lång kabel från Supra. Har liten misstanke här, sett Linus Tech Tips varna om längre än 3 meter för HDMI 2.1. Men varför slutar inte blinkandet om jag bara kopplar ur just denna display från grafikkortet? Dessutom haft noll glapp eller signalproblem i övrigt med den annars)

- Gammal Yamaha-Receiver (RX-V473), via HDMI. (Gammal 5 meter lång HDMI-kabel här, kanske HDMI 1.4. Använder endast för ljud ut till där tv och ljudanläggning finns, men det är en 1080p HDMI-signal ut som datorn identifierar som en fjärde skärm)

Specs om det hjälper (eget bygge):

- Processor: Ryzen 5 3600

- Processorkylare: Noctua NH-U12S SE-AM4

- Grafikkort: Asus TUF Gaming RTX 3070 OC

- Mobo: ROG Strix B450-f Gaming

- RAM: Corsair Vengance 16 GB (2x8) 3200 Mhz

- Lagring: Kingston A2000 M.2 NVME 500GB (boot drive med Windows 10), Samsung SSD 860 EVO SSD 1TB, Seagate Barracuda Compute 2TB HDD

- Nätagg: Corsair RM750X V2

- Burk: Fractal Design Meshify C

Supertacksam för hjälp!!