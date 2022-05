Ljudet hackigt på högtalare via bluetooth

Hej, har som rubriken säger, börjat få problem med att ljudet hackar något extremt när jag kör högtalare via bluetooth.

Se följande videos för exakt beskrivning: https://streamable.com/0scd4m och https://streamable.com/k54rde

Högtalarna ifråga: https://www.inet.se/produkt/6608999/logitech-z407

Jag hade inte det här problemet för bara ca 2-3 veckor sen då allt fungerade felfritt. Skulle ha visning i lägenheten så beslöt tillsammans med mäklaren att lägga undan datorn, skärmarna, datorbordet... ja hela gaminghörnan i lilla rummet och göra om rummet till ett sovrum. Sagt och gjort, kopplade loss datorn, lindade in den i "skyddsfilt" och la in den i ett skåp. Nu 3 veckor senare när jag kopplade ihop den så ville ljudet först inte fungera alls. Den får signal om man tittar på högtalaren nere i högra hörnet men inget ljud kommer. Efter en massa försök att koppla ifrån och ansluta högtalarna via bluetooth så fick jag igång ljudet, men som ni ser i länkarna så hackar det jättemycket till att ibland försvinna helt en stund. Jag har skrivit till inet support men vill helt försöka lösa problemet själv så jag slipper vänta tills måndag för svar från dem och för att slippa åka in med datorn nu när jag äntligen har fått den tillbaka igen...

Har gjort följande för att försöka komma fram till och lösa problemet:

- säkerställt att windows 10 är up to date

- säkerställt att drivrutiner för bluetooth och audio är up to date

- testat med annan högtalare, den hackar också

- testat både datorhögtalarna och den andra nämnda högtalaren med mobilen, då fungerar de felfritt. Högtalarna står mao med all sannolikhet inte bakom problemet

- kört felsökning på ljud och bluetooth. Ingen skillnad.

Någon som har nån idé om vad det skulle kunna vara?