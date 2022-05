Skrivet av jOnÄTÄn: Låter väl bra? Antar att fordon som behöver köra snabbare som ex ambulanser osv undantas. Gå till inlägget

Jojo men alltså.. ska man automatiskt bli begränsad när man överträder hastighetsbegränsningen? Vad händer om man gasar upp över 90 på en 90 väg? Gäller det här alla hastighetsbegränsningar?

"uses a forward-facing camera mounted on the car and the vehicle's satellite navigation system to identify the speed limit and, if the car is exceeding it, to restrict the fuel flowing to the engine until the vehicle is at the limit speed,"