Fractal design define, chassi låter.

Hej.

Köpte en dator med fractal design defin med glassida här på marknaden.

Med I7-9700K, rog strix Z390-F gaming etc.

Datorn tror jag var helt tyst när jag köpte den.

Men stoppade in ett grafikkort och 2st HDD.

Efter det låter den, vet inte riktigt vad jag gjort.

Den surrar liksom, som en fläkt.

Sätter jag handen på den blir datorn tyst.

Nu har jag tryckt in en träkil under datorn så dom 2 främre fötterna inte nuddar golvet.

Och då är den tyst, trycker jag lite på datorn börjar den låta lite.

Hade innan en dator med fractal design låda, då fanns inte detta problem.

Jag borde inte vara ensam i världen om detta problem.

Vad kan jag göra i lådan för att slippa ljudet?