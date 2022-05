Hej,

Jag har stött på ett rätt störigt problem med att BIOS/Boot menu endast visas när jag kör HDMI via moderkortet och inte via grafikkortet. Om jag kör via grafikkortet så är skärmen helt svart tills mitt OS är färdigbootat och när man kör via interna grafiken så är det tvärtom, jag ser bios men när OS är redo så blir skärmen svart.

Jag har testat att ändra initial video output i BIOS från IGFX till GPUn men problemet kvarstår likt förbaskat. Har ni stött på något liknande förr?

Kör ett GIGABYTE B660I AORUS PRO mobo med ett gammalt HD 7950 grafikkort.