3% badblocks på SSD, bad block försvann vid omformatering

CrystalDiskInfo 8.16.4 (C) 2008-2022 hiyohiyo

OS : Windows 10 [10.0 Build 19044] (x64)

Date : 2022/05/08 10:46:14

-- Controller Map ----------------------------------------------------------

+ Standard NVM Express Controller [SCSI]

- SAMSUNG MZVL22T0HBLB-00B00

-- Disk List ---------------------------------------------------------------

(05) SAMSUNG MZVL22T0HBLB-00B00 : 2048.4 GB [4/4/0, sq] - nv

(05) SAMSUNG MZVL22T0HBLB-00B00

Model : SAMSUNG MZVL22T0HBLB-00B00

Firmware : GXB7301Q

Serial Number : S677NF0R302624

Disk Size : 2048.4 GB

Interface : NVM Express

Standard : NVM Express 1.3

Transfer Mode : PCIe 3.0 x4 | PCIe 4.0 x4

Power On Hours : 4850 hours

Power On Count : 238 count

Host Reads : 48159 GB

Host Writes : 19908 GB

Temperature : 35 C (95 F)

Health Status : Good (100 %)

Features : S.M.A.R.T., TRIM, VolatileWriteCache

Drive Letter : T:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------

ID RawValues(6) Attribute Name

01 000000000000 Critical Warning

02 000000000134 Composite Temperature

03 000000000030 Available Spare

04 00000000000A Available Spare Threshold

05 000000000000 Percentage Used

06 00000605193E Data Units Read

07 0000027D13C3 Data Units Written

08 000025349787 Host Read Commands

09 000020065C1B Host Write Commands

0A 00000000106F Controller Busy Time

0B 0000000000EE Power Cycles

0C 0000000012F2 Power On Hours

0D 000000000035 Unsafe Shutdowns

0E 000000078822 Media and Data Integrity Errors

0F 000000078822 Number of Error Information Log Entries

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

000: 144D 144D 3653 3737 464E 5230 3033 3632 3432 2020

010: 2020 2020 4153 534D 4E55 2047 5A4D 4C56 3232 3054

020: 4248 424C 302D 4230 3030 2020 2020 2020 2020 2020

030: 2020 2020 5847 3742 3033 5131 3802 0025 0700 0006

040: 0300 0001 0D40 0003 9680 0098 0200 0000 0010 0000

050: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

060: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

070: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

080: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

090: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

100: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

120: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0017 0307

130: 0E16 043F 0101 0162 0166 0000 0000 0000 0000 0000

140: 6000 EEA5 01DC 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0023 0000

160: 0000 0001 013E 0164 0002 0000 0000 0000 0000 0000

170: 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

250: 0000 0000 0000 0000 0000 0000

-- SMART_NVME --------------------------------------------------------------

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F

000: 00 34 01 30 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

020: 3E 19 05 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

030: C3 13 7D 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

040: 87 97 34 25 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

050: 1B 5C 06 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

060: 6F 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

070: EE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

080: F2 12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

090: 35 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0A0: 22 88 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0B0: 22 88 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0C0: 02 00 00 00 00 00 00 00 34 01 39 01 00 00 00 00

0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 2D 00 00 00 00 00 00 00

0E0: 2D 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00