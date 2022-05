Företag och IT lösning för att dela dokument

Hittar inte svar på denna fråga någonstans men tänker att någon IT/säkerhets kunnig kan denna.

Som anställd är IT lösningen följande:

Loggar in via Fjärrskrivbord (RDP) samt i Citrix.

Kan inte byta språk på webbläsaren. Är låst till Microsoft Edge.

Tar bokstavligen 1 år att få tillgång till Microsoft Access.

Delar dokument via Projectplace samtidigt som företaget har ett egenutvecklat dokumentdelningsverktyg.

Jobbdator surrar så hemskt att det hörs över teams.

Aktivera VPN vid distansarbete.

Tvåstegsverifiering och Single Sign-On.

Loggar jag in via i ett program för att få tillgång till mappar och filer i Outlook.

Kan dessa IT-lösningar istället ersättas med en vanlig olåst dator och Microsoft Office?

Tänker använda tvåstegsverifiering, Microsoft Onedrive, Excel, Word, Access, Adobe, Microsoft teams och Outlook.

Programmet jag arbetar i som huvudarbetsuppgift finns i webben och drivs av leverantören så här blir det ingen förändring.

Planerar på att starta eget istället men behöver förstå varför företag har så många IT lösningar. Är det för att det ska vara säkert att dela dokument med kunderna?