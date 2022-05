Ip ifrån PfSense DHCP till Windows ok men inte till Linux

Har en pfsense burk som delar ut adresser i mitt nät, 2 Vlan

I nätet finns en HP swtich som sen via tp är kopplad till en Mikrotik switch på mitt kontor.

I mikrotik switchen tar jag ut de två vlanen och windows maskiner får ip utan problem.

Men linux maskiner får det inte.

Det är en NUC och en HP Prodesk som inte får adresser.

Har till och med installerat windows på de maskinerna och då får de adress.

Så switchportar, kablar mm är ok.

Tog med HP datorn till jobbet och testade Linux installationen där och då får den ip, så drivrutiner för nic är ok.

Fattar inte vad som är galet !

Har någon nåt tips vad det kan vara för fel?

Känns som nåt i Mikrotik switchen som är galet.