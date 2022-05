Nätverkskort saknas?

Hej.

Det du kan göra är att leta fram modellbeteckning på ditt moderkort och sedan via tillverkarens hemsida ladda ner drivrutinerna till nätverkskortet på nytt, har jag själv gjort ett antal gånger när det krånglar.

Alternativt om möjlighet finns, koppla in din dator med kabel, då ska den per automatik ladda ner drivrutiner till ditt nätverkskort.