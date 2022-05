(ANDROID) Kan ej ringa utomlands Telenor Företag

Tack för svaren! Det verkar vara så pinsamt att för just mitt abonnemang så hade detta ej beställts:

"Internationella samtal till EU/EES PLUS - 99.00 kr/mån" och detta gör man under Företagsportal och ej under "Mitt Telenor".

Nu skall det vara beställt så kanske fungerar tills imorgon.

Det lustiga i det hela innan var att jag ej kunde komma in (i Android-telefonen) i "Call Barring" / "Samtalsspärr" för simkortet utan då försökte den läsa data från "nätverket" och hela tiden misslyckades. Kanske relaterat?

Jag provade även simkortet i en annan Android och fick samma problem där så troligen 100% på abonnemangssidan som det hela låg på... Övriga i bolaget kunde ringa numret jag ej kunde ringa.