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Finansinspektionen vill sätta Bank ID under statlig tillsyn
Fatmajk
Medlem ♥ ★
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Jygge
Medlem ♥
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chksix
Medlem ♥
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⚙️ Asus ROG Strix Maximus 13 Hero; Core i9, (11900K); ASUS ROG Ryujin 360mm; RTX 3090 ROG Strix; G.Skill Trident Z Royal DDR4-4600 CL20 DC - 64GB ; Samsung 980 Pro 2TB M.2; PSU: ASUS ROG Thor 1200W. CASE: ASUS ROG Strix Helios GX601. 🖥️Asus ROG PG279Q 2560x1440 🖥️, 🖥️🖥️HTC Vive Cosmos Elite, Vive Wireless. ⌨️Steelseries Apex Pro 🖱️Steelseries Rival 600
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B350M-A|1300X@4,3GHz|2x8GB@3GHzC14|GTX780-3GB|Seasonic GX750W|Core V21|Arctic 280 AIO.
chksix
Medlem ♥
●
⚙️ Asus ROG Strix Maximus 13 Hero; Core i9, (11900K); ASUS ROG Ryujin 360mm; RTX 3090 ROG Strix; G.Skill Trident Z Royal DDR4-4600 CL20 DC - 64GB ; Samsung 980 Pro 2TB M.2; PSU: ASUS ROG Thor 1200W. CASE: ASUS ROG Strix Helios GX601. 🖥️Asus ROG PG279Q 2560x1440 🖥️, 🖥️🖥️HTC Vive Cosmos Elite, Vive Wireless. ⌨️Steelseries Apex Pro 🖱️Steelseries Rival 600
B350M-A|1300X@4,3GHz|2x8GB@3GHzC14|GTX780-3GB|Seasonic GX750W|Core V21|Arctic 280 AIO.
Sveklockarn
Medlem ♥ ★
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TheLostSwede
Frilansskribent
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