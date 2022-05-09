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Finansinspektionen vill sätta Bank ID under statlig tillsyn

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Finansinspektionen vill sätta Bank ID under statlig tillsyn

Finansinspektionen anser att Bank ID och andra e-legitimations-tjänster är samhällsviktiga tjänster som måste skyddas bättre.

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Medlem

Inte en dag för tidigt

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Medlem

Aaah... Staten ger sig i kast med att fixa något som inte är trasigt. Vad kan gå fel?

Antagligen handlar det ändå inte om "skydd" utan om kontroll - om statlig makt.

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Medlem

Så allt kan centraliseras och kräva digital ID, så man enkelt kan totalt stängas ut ur samhället.

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Medlem

Håller med dig @Fatmajk är som dom säger bättre sent än aldrig .

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Medlem

Jag trodde BankID redan var statligt kontrollerat

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Medlem

Varför skulle det bli mindre sårbart för att staten har kontroll? https://sv.wikipedia.org/wiki/Transportstyrelsens_IT-upphandl...

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Medlem

Kinesiska ägare i BankID är nog ingen höjdare. Föredrar statlig kontroll.

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Medlem

Statlig E-Legitimation borde ha skapats för över 10 år sedan.

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Medlem
Skrivet av chksix:

Kinesiska ägare i BankID är nog ingen höjdare. Föredrar statlig kontroll.

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Vart har du läst att det är kinesiska ägare?

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Medlem
Skrivet av micke1m:

Så allt kan centraliseras och kräva digital ID, så man enkelt kan totalt stängas ut ur samhället.

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Det har väl redan skett?
Det går inte att sköta någonting längre som anonym e-postare eller telefonist.

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Medlem
Skrivet av Fenrisulvfan:

Det har väl redan skett?
Det går inte att sköta någonting längre som anonym e-postare eller telefonist.

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Du behöver inte BankID för att komma åt internet ännu, exempelvis.

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Medlem
Skrivet av micke1m:

Vart har du läst att det är kinesiska ägare?

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Inte än men...
De kommer smygande in så helt plötsligt så har de en stor post. Bra att det uppmärksammas innan det är för sent.

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Medlem
Skrivet av chksix:

Inte än men...
De kommer smygande in så helt plötsligt så har de en stor post. Bra att det uppmärksammas innan det är för sent.

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Danske Bank
Handelsbanken
Ikano Bank
Länsförsäkringar Bank
SEB
Skandiabanken
Swedbank

är ägare vad jag sett.

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Medlem
Skrivet av micke1m:

Du behöver inte BankID för att komma åt internet ännu, exempelvis.

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Jodå, det behövde jag i Fredags, när Tele2's Internet och DigitalTV gick ner.

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Medlem

Lätt att blåsa skattepengar på ännu ett ambitiöst projekt, vilket i slutänden sannolikt bara kommer leda till en massa sysslolösa byråkrater, vilka man då får skapa ett par extra myndigheter till som kompensation... 🙄

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Medlem

Äntligen … som jag har väntat

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Frilansskribent

BankID är skit som det fungerar idag.
Bor man utomlands får man enligt de flesta bankerna inte ha ett konto i Sverige, vilket betyder att man inte kan ha BankID.
Det i sin tur betyder att man inte kommer åt svenska myndigheter och nu med de nya reglerna, går det inte att boka tid för att skaffa nytt pass i Sverige, eftersom det krävs BankID för att boka en tid.
Med andra ord är ca 6-7 procent av Sveriges befolkning andra klassens medborgare på grund av BankID.
Men det finns ju alternativ som Freja säger säker någon? Nej, man får inte ha det heller om man inte har bott utomlands i mer än tre år.
Ett helt vansinnigt system som det fungerar idag. Varför ska bankerna ha i stort sett monopol på en identitetshandling som krävs för nästan allt på internet idag i Sverige?

Det hela borde skötas av en non-profit, ungefär som Internetstiftelsen, även om det kanske inte är det bästa exemplet.

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Medlem
Skrivet av Fenrisulvfan:

Jodå, det behövde jag i Fredags, när Tele2's Internet och DigitalTV gick ner.

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Jaha så du loggar in med BankID för att få internetåtkomst. Inget jag behöver i alla fall så det är ännu frivilligt.

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