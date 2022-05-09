Finansinspektionen vill sätta Bank ID under statlig tillsyn

BankID är skit som det fungerar idag.

Bor man utomlands får man enligt de flesta bankerna inte ha ett konto i Sverige, vilket betyder att man inte kan ha BankID.

Det i sin tur betyder att man inte kommer åt svenska myndigheter och nu med de nya reglerna, går det inte att boka tid för att skaffa nytt pass i Sverige, eftersom det krävs BankID för att boka en tid.

Med andra ord är ca 6-7 procent av Sveriges befolkning andra klassens medborgare på grund av BankID.

Men det finns ju alternativ som Freja säger säker någon? Nej, man får inte ha det heller om man inte har bott utomlands i mer än tre år.

Ett helt vansinnigt system som det fungerar idag. Varför ska bankerna ha i stort sett monopol på en identitetshandling som krävs för nästan allt på internet idag i Sverige?

Det hela borde skötas av en non-profit, ungefär som Internetstiftelsen, även om det kanske inte är det bästa exemplet.