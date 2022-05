Är det omständigt att gå på a-kassa?

God kväll på er!

Hoppas få tag i någon som tidigare gått på a-kassa, och vet med sig lite kring dess rutiner och omständigheter.

Jobbar idag som elektriker på medelstort företag. Vi var för 2år sen 11 elektriker, idag blev jag varslad som näst sist ut, firman avetableras. Blir då varslad på grund utav arbetsbrist. Är medlem i både a-kassa samt har inkomstförsäkring sedan länge tillbaks.

Har flera vänner som erbjudit mig jobb på större byggen, men har ingen vidare lust med detta då jag vet att jag på lång sikt inte kommer trivas, har kört byggen förut. Tänkte därför att det kanske är bättre att låta min nuvarande anställning löpa ut och glida på a-kassan i jakt på rätt jobb? Oavsett om det tar 1 månad, eller låt säga 6 månader.

Men! Jag har fått en bild av att det är riktigt jävligt att tampas med a-kassa och arbetsförmedling? Att de erbjuder lite vad som jobb som helst; ''Unge man nu ska du veckopendla 40mil, du ska fronta creme fraiche på matbutik'', och att om man nekar blir man utkastad? Eller hur har det funkat för dig som haft det? Förstår att det kan variera mellan handläggare.

Borde jag ta jobb av bekanta som jag vet inte är kul i längden, eller köra på a-kassan och hitta rätt jobb istället? Finns det risk att bli utkastad om jag inte pronto infinner mig för ALLA tillgängliga jobb, även om jag har ett genuint intresse att hitta ett långsiktigt jobb i min yrkeskategori?

Det lär väl helt säkerligen även komma någon snäsig kommentar att latmasken ska väl jobba istället för att gå på bidrag etc etc... Skriv av dig om du känner behov för det Men nej, det är inte min avsikt att mjölka något system. Är medlem i både a-kassan samt har inkomst försäkring just för denna anledning. Blev av med jobbet utan min egna avsikt, dessa försäkringar finns för just detta scenario.