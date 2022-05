Var vi verkligen experter på IT 1996?

Tjo

Tänkte bara reflektera lite över hur jag och andra såg oss själva 1996. Känns som typ året då helt plötsligt alla var experter på datorer. Om vi reflekterar lite ärligt och har lite självdistans så tror jag att det här kommer bli en rolig tråd

Kunde vi verkligen nå användbart på den tiden? Eller var all kunskap vi hade om datorer bara om att kunna supporta farmor om hur hon skulle hitta Solitare i Win 95. Och nu i efterhand så är väl tanken: "Varför drog vi inte ner en ikon på desktop till det där jävla kortspelet hon ringer om hela tiden!?"

Windows 95 var superhäftigt på den tiden, I get it, men nu i efterhand... gjorde 10% av oss något mer än att sitta och ändra bakgrunden och fixa till ikoner på desktop typ hela tiden? Kanske varför vissa har tvångssyndrom nu..

Men tror 90% av oss var experter på 1 ganska "viktig" sak...... Disketter, och att de kanske innehöll material från irc, ftp eller usenet grupper, hamna på något konstigt vis, på disketter och vips så unicorn-ish hamna på er pc- eller amigadator hemma. Och TDK/Sony-disketter, har jag för mig, kostade 20kr+ på den tiden. Sjuka pengar. Men ofc så menar jag "open source"

Men som sagt..... ganska "värdelösa" ting att kunna.

Det fanns AutoCAD på den tiden som jag fick en kurs i, häftigt men lite lurigt. Använde ni det programmet på den tiden på riktigt?

Och andra program fanns säkert

Men jag hör redan i bakhuvet att folk laddar upp med det uppenbara när de läser det här.....

Assembler på min C64/Amiga..... NEJ, ni har inte gjort nåt vettigt i assembler..... ni har bara skrivit av kod i Datormagazin och låtsas som om ni gjort det själv... Eventuellt har ni lyckas gjort en rasterbar för Amiga. Möjligen att ni gjort något i Pascal, typ en miniräknare eller nåt.

Kommer ihåg att jag ringde för att söka jobb där i krokarna av -96 och det gick sådär när man var helt plötsligt "expert" på data och att man bortsåg från diskett-expert så kunde man office så kändes det sådär

Sen, (god help me), sökte jag jobb på Sharp i Gävle för att supporta/sälja skrivare men lyckligtvis fick jag inte det jobbet. Annars hade "Future ME" kommit tillbaka från framtiden likt Terminator och *cencurerat* dödat mig.

Som avslutningsvis en anekdot..

Tror det var för ca 8 år sen min förra chef fick ett samtal från goda vän om att han äntligen packat upp sin splitt nya dator från -95 och han vill komma igång med internet..... *eyestrain*...... where to begin? LOL

Posta gärna nåt och berätta hur det var för er around -96