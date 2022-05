VRR Samsung Q80A Hjälp

Hej!

1. Mitt ps5 har uppdaterats och jag kan välja VRR auto eller off. Jag kan också tvinga VRR till spel som inte stödjer.

2. Min tv är enligt rtings och Samsungs support kompatibel med VRR

3. Tvn är up to date och även mitt ps5.

4. Spelet jag testar är Astros playroom som enligt flera listor ska klara av VRR. Astro fick en uppdatering samma dag VRR lanserades.

Men. Enligt min game bar på min samsung Q80A är VRR Av.

Jag har ringt Samsung och därigenom fått rådet att återställa tvn. Det hjälpte inte.

Samsung kände inte till problemet. Det sista dom sa var att jag måste avvakta på obestämd tid efter en eventuell uppdatering som dom i dagsläget inte ens vet om dom jobbar med.

Detta har jag iaf. hittat: (så helt ensam verkar jag ju inte vara) https://eu.community.samsung.com/t5/tv/qn800a-ps5-vrr-no-game...

Det är egentligen inte hela världen och jag känner mig lite gnällig. men lite segt när man lagt tid och pengar på både ps5 och tv samtidigt och så fungerar det bara till 99%.

Någon annan där ute med en Samsung tv som upplever samma dilemma? Dvs att gamebaren säger att VRR är av?

Tror ni VRR fungerar ändå? Bara det att det är fel på GB?