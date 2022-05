Trött på att alla dessa tvåstegsfaktorisering

Idag när jag skulle logga in på min Gmail kunde jag ej logga in då den krävde att jag startade Youtube appen för att kunna verifiera nån skit eftersom jag var inloggad där. Har ej någon tvåstegsfaktorisering när jag kollade inställningar i Gmail men likt för bannat var jag tvungen att verifiera för att kunna logga in. Är det någon mer än jag som är trött på alla dessa "säkra" tvåstegsfaktorisering som innebär oftast att man måste koppla till ett mobilnummer och det funkar inte med kontantkort eftersom såna nr blir ogiltiga om de ej laddas på. Visst det är säkert smidigt att kunna verifiera genom sms tänker en del eller genom en värdelös app men vad gör man om tex mobilen skulle råka bli stulen då är det som att ha en nyckelring där alla nycklar försvinner på en gång.

Alla diverse mailtjänster jag har konto hos har krävt att jag verifierar med mobilnummer och en reservmail då det en dag inte längre gick logga in längre om jag inte gjorde det så för slippa tjatet en gång om året så gjorde jag det. iPhone, Apple konto är också verifierat med att jag kan verifiera genom en annan Apple enhet jag är inloggad på och genom mitt mobilnr antar jag då det är tillagt där. Vilket jag egentligen inte ville då jag tänkte vad gör jag om en enhet går sönder osv och jag ej kan verifera den andra enheten osv...

Kort sagt tycker tvåstegsfaktorisering är överdrivet och överskattat. Visst det må va säkert och bra på ett sätt men ett riktigt problem om enheten blir stulen, går sönder och man ej kan verifiera sig. Vad är dina åsikter om detta?