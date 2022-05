Autoplay Ljudfil/podcast

Hej sweclockers!

Jag har verkligen provat allt så försöker här.

Jag försöker få en Podcast att autospelas (men muted) på en webbsida byggd i Divi.

Det skall funka med autoplay i chrome och andra webbläsare sålänge det är auto-mute igång.

Mute sätter igång direkt när sidan laddas men tyvärr spelas klippet inte upp.

Jag använder mig av HTML kod

<audio controls autoplay muted>

<source src="LÄNK TILL LJUDFILEN.mp3" type="audio/mpeg">

Your browser does not support the audio tag.

</audio>

Provat med loop också men utan framgång