Metoder & arrays

static void Main(string[] args) { string[] ämnen = { "Matematik", "Svenska", "Engelska", "Historia", "Fysik" }; int[] poäng = new int[5]; char[] betyg = new char[6]; poäng[0] = 100; poäng[1] = 80; poäng[2] = 70; poäng[3] = 60; poäng[4] = 0; Console.WriteLine("Hej! Här kommer du kunna se dina betyg"); Console.WriteLine("Tryck på enter för att fortsätta"); Console.ReadLine(); Läspoäng(); } static void Läspoäng() { string[] ämnen = { "Matematik", "Svenska", "Engelska", "Historia", "Fysik" }; Console.WriteLine("Vad har du för poäng i " + ämnen[0] + "?"); int Matematik = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); Console.WriteLine(ämnen[1]); int Svenska = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); Console.WriteLine(ämnen[2]); int Engelska = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); Console.WriteLine(ämnen[3]); int Historia = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); Console.WriteLine(ämnen[4]); int Fysik = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); PoängTillBetyg(); } static void PoängTillBetyg() { string[] ämnen = { "Matematik", "Svenska", "Engelska", "Historia", "Fysik" }; int[] poäng = new int[5]; poäng[0] = 100; poäng[1] = 80; poäng[2] = 70; poäng[3] = 60; poäng[4] = 0; char[] betyg = new char[6]; betyg[0] = 'A'; betyg[1] = 'B'; betyg[2] = 'C'; betyg[3] = 'D'; betyg[4] = 'E'; betyg[5] = 'F'; poäng[0] = betyg[0] = 'A'; poäng[1] = betyg[1] = 'B'; poäng[2] = betyg[2] = 'C'; poäng[3] = betyg[3] = 'D'; poäng[4] = betyg[4] = 'E'; Console.WriteLine("Du har betyg " + betyg[4]); Console.ReadLine();