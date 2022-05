Sektorfel på hdd? Kan man lita på kommandoprompten? [bilder]

wmic verkar ju bara visa ett binärt svar, så jag skulle inte gå så mycket efter det. Det är ju inte ett fel på disken i den meningen att den är fullkomligt oanvändbar, så i frågan "OK" eller "inte OK" blir det ju "OK".

Jag skulle se till att ha backup på allt viktigt på disken och om möjligt undvika att använda den. Det är fullt möjligt att den fortsätter fungera (eller till synes fungera) fint länge, men sannolikheten att det går illa är långt större nu när den har skadade sektorer. Om fler fortsätter skadas kan förstås data som finns skadas av det, men omallokerade sektorer brukar i allmänhet vara ett varningstecken på att den kan dö helt och hållet.