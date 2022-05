Ville dela med mig av erfarenheter gällande treårs-garantin man får om man registrerar sin produkt på XFX hemsida (XFX.com). Detta gäller grafikkort, kanske annat också:

Köpte ett XFX Radeon 6600XT på Komplett.se. (29 april).

Tre års garanti (i stället för ett) om man registrerar kortet hos XFX.

Det gjorde jag igår. Hände inte ett smack, fortfarande garantidatum till 2023-06.

Kontaktade deras support via hemsidan. (Kontaktade "warranty" som ledde till teknisk kundtjänst).

Fick svar tidigt i morse att det var fixat. Kollade mitt kort på hemsidan, och garantin var utökad till 2024-06.

(det är bara två år).

Kontaktade igen nu i morse att garantin borde gälla till 2025-06. Fick svar strax före lunch att den gäller till 2024-06, men till 2025-06 om jag sparar "proof of purchase", dvs. kvittot.

Sidan verkar vara designad 1992, inte lättnavigerad precis. Exempel på liknande sida:

Meningen med mitt inlägg är att XFX verkar stå för den utlovade "extragarantin", men inte utan mailväxling, och väldig krånglig procedur att registrera sig "in the first place". Mödan var värt det ändå, känns gott med tre år i stället för ett.