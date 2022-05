Headless Debian

Hej

Jag ber om ursäkt att jag inte "googlat" fram och gjort detta själv.

Men verkligheten är att det är extrem press på mig, deadline och fett försenad med diverse projekt.

Jag har införskaffat en Raspi-4 och ghostat en färdig ARM-baserad Debian på SD-kortet.

Det jag skulle behöva få till är en rad saker som bör vara generellt för Linux som ska köras headless:

1. Systemet ska göra auto-logon vid boot.

2. Efter ytterligare någon minut, starta specifikt interface (4G broadband)

3. Flertalet minuter efter detta, autostarta en SSH-agent som ska ansluta till min server.

Högst prio är som sagt att köra systemet headless, utan monitor.

Har bara hittat lite guider som gäller Raspian, deras OS men är osäker på detaljerna:

add a userconf.txt file to the boot folder to create a user on first boot or configure the OS with a user account

define a wpa_supplicant.conf file for your particular wireless network. Put this file onto the boot folder of the SD card.

For headless setup, SSH can be enabled by placing a file named ssh, without any extension, onto the boot folder of the SD Card

Någon som orkar guida mig lite grand? Skulle uppskattas stort.