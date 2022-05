Någon som råkat ut för detta fel?

När jag satte mig vid datorn så var det svart skärm och fläktarna gick för fullt. Den funkade fint i gårkväll så det är något som hänt under natten. Efter en hard reset så kom en skärm med detta meddelande från bios:

American Megatrends

Version 2.20.1271. Copyright (C) 2021 American Megatrends, BIOS Date: 04/23/2021 Ver: F33j Press <DEL> to enter setup. Inc.

New CPU installed, f TPM/PSP NV corrupted or f TPM/PSP NV structure changed.

Press Y to reset f TPM, if you have BitLocker or encryption enabled, the system will not boot without a recovery key

Press N to keep previous f TPM record and continue system boot, f TPM will NOT enable in new CPU, you Keys and data. can swap back to the old CPU to recover TPM related

Jag tryckte N och datorn bootade då upp normalt och allt verkar funka, men vid omstart så kommer samma skärm igen.

Grejen är att jag har inte bytt cpu eller uppgraderat bios, eller ens petat i bios sen i höstas då jag uppgraderade till Windows 11.

Jag såg att det fanns folk på Reddit som fått samma fel:

https://www.reddit.com/r/gigabyte/comments/q2jj6s/ftpmpsp_nv_...

Är det någon som listat ut varför detta händer?

Är det någon Microsoft patch som orsakar problem?

Är det Gigabyte relaterat?

Vågar man trycka yes? Vill verkligen inte behöva installera om den just nu eftersom den är mitt arbetsredskap.

Dator specs i signaturen.

// Andreas