Hur är det att jobba som juniorutvecklare egentligen?

Så jag går JavaUtvecklare på en YH och är överlag rätt nöjd. Jag känner personligen att jag har kunnat lära mig mycket hittills under dessa 7 månader och det har även reflekterats i mina betyg. Jag sitter även med detta på fritiden och har ett genuint intresse för programmering.

Just nu är jag ute på praktik för första gången och jobbar i stort sett till 99% för mig själv. Fast i .NET och SQLite istället för Java och PostgreSQL vilket jag inte har problem med egentligen, men jag känner att mina arbetsuppgifter är så enormt over my head som t ex implementera BankId-autentisering i det här massiva projektet jämfört med de projekt som vi har i skolan. Denna autentiseringen ska sedan kopplas mellan en person och ett formulär som ska skickas till en vårdnadshavare. Han vet själv inte ens hur man ska implementera det utan jag får såklart svaret "läs dokumentationen", men grejen är att jag har max ett par veckors träning när det kommer till MVC-mönstret som backend-utvecklare jobbar med och får såklart den här "bajsmackan" till uppgift att implementera. Därför känns detta rätt knäppt för mig. Detta bolaget har ungefär 8 medarbetare, men endast 1-2 utvecklare som jag kan fråga om hjälp, där min handledare är inkluderad OM de ens är på kontoret för dagen. Frågar jag på slack kan det ta 4 timmar att få en tumme upp ifrån honom. Idag så visade jag min handledare vad jag hade åstadkommit och hans respons var "ja, det börjar likna något nu. Detta fixar du". Sen gick han iväg med de andra från kontorslandskapet vid 4 och började dricka alkohol och spela spel med de andra medarbetarna utan att fråga mig om jag ville med eller säga att jag kunde gå för dagen. Så jag satt för mig själv på kontoret den sista timman där jag kunde höra att de satt i köket och spelade tv-spel fulla medans jag försökte producera någonting.

Är det verkligen så här det är för alla i början? Att mesarna sållas bort och de som står ut och överlever lyckas till slut ta sig till en senior position eller har jag bara hamnat på ett mindre seriöst bolag?

Tacksam för seriösa svar, annars hade jag gjort detta inlägget på Flashback haha.