Utvecklare: Högre lön när provanställning blir fast?

Hej!

Snart omvandlas kanske min provanställning som systemutvecklare till fast.

Jag är redan data ingenjör, jobbade 9 år som webutvecklare inom NET. asp.net with c#. Sql server innan jag kom till Sverige. Klarar SFI, SAS grund och SAS1 och sen klar jag yrkeshögskola utbildning som Webutvecklare inom NET 2 år med VGodkänd resultat 14 kurser.

Nu har jag börjat jobba som utvecklare provanställning 37 tusen och jag känner att det inte är rätt lön. Det även att köra 6 mil tur och retur till jobbet två, tre gånger per vecka och sen distans. Jag känner att de är mycket nöjde mot mig men jag är inte nöjd med lön.😅

Min fråga:

Hur vanligt är det att lönen blir högre?

Behöver man skriva något mer i avtalet?

Mvh!