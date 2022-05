Trådbunden förlängning av gäst-wifi alt separerade nätverk

Hej! Jag undrar hur jag bäst kan skapa två separerade wifi nätverk där åtminstone det ena även har trådbundna anslutningar, samtidigt som man kan fylla på med accesspunkter för wifi. Jag kan tyvärr inget om nätverk men har funderat på två alternativ där det första utgår mer från den setup jag har idag. Som det ser ut idag så har jag en airport extreme som agerar router och en annan airport extreme som agerar som förlängd accesspunkt där de separerade nätverken skapas genom gäst-wifi funktionen som airport extreme har. Jag skulle vilja dra en nätverkskabel mellan den sista Airport Extreme och en ny accesspunkt som jag ännu inte införskaffat och så skulle jag önska att denna nya accesspunkt förlängde wifi signalen för gästnätverket från Airport Extreme. Men jag misstänker att eftersom accesspunkten kopplas via en ethernetkabel till Airporten så kommer endast Airportens vanliga nätverk att förlängas. Eller?

Jag har försökt göra en skiss på hur det ser ut hemma, se: Nuvarande setup. Jag har ritat in en Netgear Access Point som jag ännu inte skaffat och frågan är om man kan få "Other Device C" att ligga på samma nätverk som "Other Device B" så att dessa kan upptäcka varandra.

I det andra alternativet, se: Alternativ setup, tänker jag mig en router som har två utgångar för två olika nätverk, alternativt kanske en switch som låter de två airport extreme skapa separerade nätverk, men jag är osäker på om detta går och vad för slags switch/router som jag i så fall ska köpa. Viktigt att den är superenkel att konfigurera och uppdatera, gärna via app eller webinterface eftersom jag inte har pc (har dock en mac). På något sätt tycker jag att detta alternativ känns mer rent och tydligt, men vad säger ni?

En liten bakgrund till min fråga: Jag har väldigt tjocka tegelväggar som är nästan ogenomträngliga för Wifi, därav verkar tre accesspunkter/router behövas med trådbunden anslutning mellan varandra. Jag vill ha ett nätverk med diverse trådbundna hubbar och någon wifi-enhet som ska vara separarerade från ett annat nätverk där Sonos och andra saker som jag vill att gäster ska kunna ha tillgång till. Det är i själva verket detta gästnätverk som har flest saker anslutna till varandra och som behöver ha täckning överallt. Det andra nätverket behöver egentligen inte ha så stor täckning.