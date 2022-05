Hej allihopa på SweClockers!

Dags att ge bort lite spel nycklar. Spelnycklarna är från humble bundle och anledning till att jag ger bort dom är för att jag personligen anser det fel att sälja spelnycklar som är förknippade med välgörenhet så jag brukar ta med jämna mellanrum att ge bort dom till andra som kan få glädje av dom.

Detta gäller en nyckel per person så jag uppskattar om detta respekteras.

Skriv vilken nyckel du är intresserad av i tråden så PMar jag nyckeln när jag har möjlighet. Först till kvarn gäller.

Om spelet du är intresserad av är överstrucket så är den redan tagen.

Först ut är 3 spelnycklar där jag är lite osäker på om dom är använda eller inte:

Mass Effect: Legendary Edition

Ghostrunner

Katana Zero