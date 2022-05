Meny och metoder

DateTime datum = DateTime.Now; List<string> bloggList = new List<string>(); bool myBool = true; int menyVal = 0; while (myBool) { bloggMenu(); int.TryParse(Console.ReadLine(), out menyVal); switch (menyVal) { case 1: SkrivInlägg(); break; case 2: SökInlägg(); break; static void bloggMenu() { Console.Clear(); Console.WriteLine("

\t#############################

\t Välkommen till Bloggen

\t#############################"); Console.WriteLine("

\t [1] Skriv ett nytt blogginlägg"); Console.WriteLine("

\t [2] Sök efter blogginlägg"); Console.WriteLine("

\t [3] Skriv ut alla sparade blogginlägg"); Console.WriteLine("

\t [4] Rensa bloggens ineehåll"); Console.WriteLine("

\t [5] Avlusta"); Console.Write("

Skriv en siffra 1-5: "); } static void SkrivInlägg() { DateTime datum = DateTime.Now; Console.Clear(); string[] bloggInfo = new string[3]; Console.WriteLine("Skriv in bloggtitel"); bloggInfo[0] = Console.ReadLine(); Console.WriteLine("Skriv in bloggtext"); bloggInfo[1] = Console.ReadLine(); bloggInfo[2] = "Datum & klockslag " + (datum = DateTime.Now); static void SökInlägg() { List<string> bloggList = new List<string>(); Console.WriteLine("Skriv in bloggtitel du söker"); string sökord = Console.ReadLine(); bool knapp = false; for (int i = 0; i < bloggList.Count; i++ ) { if (sökord.ToUpper() == bloggList[i][0].ToString().ToUpper()) { knapp = true; Console.WriteLine("Blogginlägget hittades! " + "Bloggtitel: " + bloggList[i][0] + "Bloggtext: " + bloggList[i][1] + " !"); Console.ReadLine(); } } if (knapp == false) { Console.WriteLine("Sökordet hittades inte !"); Console.ReadLine();