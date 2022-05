i7 6700k, Msi z170 mobo och 16gb 2400mhz ddr4 med mera.

Tjenare!

Då var det dags för trotjänaren att åka, säljer den som den är då det är platsbrist.

Spec i rubriken, kört stresstest och memtest utan anmärkningar.

Corsair H80v2 AIO sitter bak och har rullat ca 4månader, fläktarna på kylaren är princip nya då jag haft Noctuas på.

Nu till det mindre bra, chassit fyller sin funktion, en 140mm i toppen och två i fronten, chassit är funtionsdugligt annars inte i bästa skick, frontfiltret vill inte klickas fast och en 5.25" kåpa saknas (perfekt bärhandtag om inte annat) och diverse smårepor.

Nätagget kommer med dom viktigaste kablarna, två pci-e med dubbla 6+2pin per kabel och en 3x sata ström för lagring osv.

Fläkten har jag inte sett snurra, inte ens med ett 2080 inkopplat som fick svettas i stresstest, så om den är defekt eller inte är oklart men det ska klara 50% last passivt enligt spec annars kan man typ vända det och lägga en fläkt som blåser in och få lite ventilation.

Skickar med en lite påse med diverse skruvar så tex lagring kan skruvas på plats.

Tänkte vi kör tills imorgon om jag inte fått något bra bud.

Datorn finns i Sickla ca 10ish minuter från Slussen och bara upphämtning.

Mvh

