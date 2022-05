3 tangentbord från Razer

Säljer tre stycken tangentbord från Razer som bara ligger och samlar damm.

1. Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed - Yellow Switch - NO

Layout: 65% Nordisk

Switch: Razers gula linjära

Beskrivning: Fullt fungerande bortsett från belysningen av tangenten "page up" som inte kan lysa i färgen grönt. Tangenten i sig fungerar men belysningen lyser ej i grönt eller visar fel färg om den ska lysa i en färg som använder grönt.

Som plåster på såren så slänger jag med ett "Razer Ergonomic Wrist Rest for Mini Keyboards" som aldrig kom till användning.

Länk: https://www.razer.com/eu-en/gaming/keyboards/razer-blackwidow...

Länk handelsstöd: https://www.razer.com/gaming-keyboards-accessories/razer-ergo...

Pris: Bud

2. Razer BlackWidow Tournament Edition Chroma V2 - Yellow Switch - DE(NO)

Layout: TKL Tysk (Nordisk i original)

Switch: Razers gula linjära

Beskrivning: Säljs utan handledsstöd. Fullt fungerande men med tyska keycaps eftersom jag tagit medföljande keycaps till ett annat tangentbord. För att kompensera detta så slänger jag med "Glorious GPBT Keycaps ISO, Nordic-Layout Lila/rosa" som enabart har använts ett par dagar. Observera att tangentbordet ej har standard-layout på nedersta raden så kompatibilitet med medföljande keycaps garanteras ej.

Länk: https://www.razer.com/gaming-keyboards/razer-blackwidow-tourn...

Pris: Bud

3. Razer Deathstalker Chroma

Layout: Fullstort Nordisk

Switch: Membran, lågprofil

Beskrivning: Fullt fungerande, inga kostigheter.

Länk: https://mysupport.razer.com/app/answers/detail/a_id/2035/~/at...

Pris: Bud

Köpare står för eventuell frakt.

Läs hela annonsen här