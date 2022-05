Onlinespels-bikten alt. Amnesty

Här kan ni bikta er för all skit ni gjort i onlinespel. Jag börjar..

För en massa år sedan blev jag introducerad av min systers dåvarande pojkvän till spelet RuneScape. Minns att det var underbart och gratis! Jag gled fram här och där och spanade in alla olika spelare. Jag passerade flotta byar, gruvor och vägar.

Jag märkte tidigt att det var skillnad på folk och folk. Det fanns status och pengar för den som arbetade hårt. Dit ville jag ju också! Så jag begav mig till fälten där spelare stod och hackade sten. Om jag minns rätt fanns där också en förman som säkert tjänade enorma summor på att ha arbetare under sig.

Jag försökte själv att delta här och det gick givetvis inte utan kunskap och rätt verktyg. Tror jag frågade alla där hur man skulle gå till väga för att bryta sten för att sedan sälja inne i stan. Ingen svarade och alla var strängt upptagna med att tjäna pengar.

Dagarna gick och jag drev runt i världen som en luffare. Jag var ganska ung och hade ingen tidigare erfarenhet av denna typen av spel. Så jag blev en vandrare och en betraktare. Jag älskade spelvärlden men ville samtidigt bli rik och framgångsrik som alla andra..

En dag när jag drev runt i en av städerna vill jag minnas en konversation som ägde rum vid kanske en fontän. Det snackades om en patch som skulle komma. Folk var lyriska. Efter att ha tjuvlyssnat på samtalet föddes en plan.

Jag kollade min inventory. Tog på mig dom enklaste kläderna och, om jag minns rätt, en trollkarlshatt. Jag ville se ut som en man med vishet.

Jag gick den långa vägen tillbaka till samma gruvställe som jag tidigare hade besökt för jobb. Jag ställde mig en bit ifrån arbetarna. Men ändå tillräckligt nära för att dom skulle se mina kommentarer. Förmannen ville jag helst inte skulle se mig. Sen började jag.

Jag skrev 100 gånger att jag var en admin och att man kunde få early access till patchen om man gav mig en viss summa pengar. Jag blev nästan berusad av min påhittighet. Men det verkade inte hjälpa.. arbetarna fortsatte bara att hugga. Och hugga. Kanske var dom rädda för sin förmannen?

Efter vad som kändes som timmar, men som kanske bara var minuter i verkligheten, kom han.

Inte från gruvan som jag hade hoppats på. Utan han kom längst med vägen. Han var stiligt klädd och hade en rik aura runt sig. Man kunde nästan känna att förmannen stelnade till när en sådan riking besökte hans skitiga gruva. Han måste ha undrar varför han ens var där?

Iaf. Han ställde många frågor om jag verkligen var admin och vilka fördelar han skulle få av att betala mig. Jag lovade XP! Smack! Där satt han fast. Men han sa att han var tvungen att gå till sin ”bank” och hämta mynten. Jag låtsades vara lite ointresserad och sa att jag kanske lovar bort patchen till någon annan om tillfället ges. Men han satte av..

Jag väntade och väntade. Tillsist trodde jag att han lurat mig och jag gjorde mig redo att ge upp.

Men så kom han tillbaka! Samma ställe som vi pratat om, precis jämte gruvan.

Swop sa det! Och plötsligt var jag rik!

Det hade ju varit ett kul slut på historien. Men jag lyckades inte tillsist. För mitt samvete tog över. Han sa:

-Now give me the access and XP

Och jag:

- Haha, I tricked you!

Och kände mig som en mästertjuv i 2 sekunder. Sen fick jag dålig samvete..

Jag gav direkt tillbaka pengarna. Loggade ut och har inte spelat sedan dess…

Jag vill via detta forum be om ursäkt för mitt svineri jag gjorde som ung spelare.

Så någon annan som betett sig illa? Och som vill bikta sig?