Problem med vram? svart skärm och knas? med bild.

HEj. Sedan ungefär 1 månad tillbaka har jag haft problem med att datorn, efter ett par timmer den varit igång, får svart skärm och kraschar program.

Jag fick en trojan, som windows defender tog hand om som tur var, och jag tror de gjort att mitt system har problem. Jag kunde te.x inte gå in i enhetshanteraren efter windows upptäckte viruset.

Jag löste det bekymret och jag har inga virus enligt windows defender och malwarebytes.

dock fick jag dessa random krascher i spel och på chrome där det stod "not enough memory"...och jag försökte fixa å trixa men tillslut bytte jag till firefox. jag försökte rensa bomärken, temp.filer etc men bytte ändå till FF. Trots de får jag ändå problem och det kraschade. GPU:n inaktiverade tom sig själv när jag fick svart skärm ibland och ljudet försvann. Men jag tror jag börjar ana att de har med mitt virtuella minne å göra med...för de blev lite annorlunda när jag ändrade där. Nu kraschar de "inte lika hårt" så att säga. spelen klarar sig, men firefox dör helt random ibland.

Jag har följt några guider och som tex sfc scannow och DISM eller vad de heter i cmd. Jag börjar tro att de är något med mitt virituella minne....men hur ska jag ställa in dom?

jag ändrade till 16000 - 16000 då jag har 16gb ram. Men jag har flera hårddiskar så vet ej om de andra ska ändras också? innan jag ändrade den inställningen manuellt. Innan jag ändrade den inställningen var de jättehöga värden tyckte jag...såg konstigt ut.

här kommer en screenshot så ni har lite med på fötterna att hjälpa mig.

vram