Fiber mellan två byggnader?

I ena byggnaden så har jag en del ethernetuttag spridda över huset (nåt dussin eller så), så där kommer sitta en patchpanel, i samma rum kommer jag att få tillgång till fiber mot internetleverantör.

Andra byggnaden så räcker det med att jag kan sätta en router med wifi, inget annat behövs, jag har några sådana liggande, bara en mobil som ska köras via wifi till routern.

Det lär behövas minst 100m ledning mellan byggnaderna, så jag räknar med att jag vill ha fiber mellan dem.

Det räcker med 1Gbps i fibern (10 Gbps behövs inte)

För att slippa dra två fiberledningar tänkte jag mig simplex BiDi med LC kontakter.

Har inga switchar med fiberanslutning (eller fler anslutningar än typ 8) så jag tänkte skaffa en 24 portars med 2 spf anslutningar.

tex Netgear GS324T för kr1,791.00 med två sfp portar

I andra änden kanske denna Linksys LGS310C-EU kr507.11 med en sfp port

Ett par sfp moduler One pair SFP module 1.25G Bidi Single Fibre Transceiver 1310nm/1550nm SMF LC connection up to 20km for open switches kr306.99 tillverkare OSBL1G20D-35

Fiber har jag inte letat färdigt efter ännu..

Det är väl ganska liten risk att ovanstående passar ihop misstänker jag? Linksysen får jag intrycket att den är 10Gbps inte 1Gbps tex.

Vill hålla nere kostnaderna så kanske det vore bättre att köpa två enkla fiberkonverterare, ett par sfp moduler och Fiberledning.

en 24 portars switch av något slag lär jag skaffa oavsett.

Har mest letat hos Amazon, men det finns ju andra ställen..

Tacksam för era råd!