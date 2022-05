Datorn startar om hela tiden

Hej.

Vet inte vart jag ska börja för vet inte hur jag ska förklara mitt problem, men jag ska försöka så gott jag kan.

Igår satt jag och spela och min dator randomly starta om sig, 2 gånger på raken. Tänkte först det kanske hade med överhettning att göra. Men såg okej ut! Sen hände det igen när jag kollade på en serie, och en gång när jag öppnade ett annat spel. Sen efter där har den startat om sig på loop.

Trodde först det var windows det var fel på för när jag försökte göra recovery och reset så fick jag errors om hur windows inte kunde ladda osv.

Fick låna en USB och boota windows via den.installera nytt windows via den. Nu stängs datorn typ av, eller den är på men skärm, mus och tangentbord funkar ej längre.

Någon som vet vad problemet kan vara?

Inte haft problem innan, det hände igår och bara eskalera och nu kan jag inte ens komma in på datorn för inget fungerar..

UPDATE:

Efter att ha installerat nytt windows via USB boot så kan jag komma in på datorn. Men den startar fortfarande om efter ett par minuter. Men kan iaf komma in på datorn nu vilket inte gick förut.