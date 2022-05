Skarva en musavbiten rj12 med rj45

Hej gott folk.

Under vinterförvaringen av husbilen så har en rackarns mus bitit av signalkabeln till vår Truma. Efter att ha studerat kabelbrottet fick jag den briljanta idén att skarva med två Rj45 kontakter och en hona/hona.

Detta är i ena änden av brottet på det berömda håret att komma åt. Man får i princip in en hand och kabeln sitter där faststripad i vattenledningar som försvinner in i undergolvet. I Trumaänden finns mycket kabel att tillgå samt att man kan dra ut kabeln där i det fria så där är lätt att klämma på en ny kontakt.

Jag fick testa mitt tålamod rejält men till slut fick jag på nya rj45 i båda ändar. Till mitt förtret var vinsten kortvarig då displayen fortfarande ger felkod på signalkabeln. Jag misstänker att det är jag som snurrat till det och undrar om någon kan förklara hur ordningen på trådarna skall vara i dessa två Rj45 för att skarva i en rak koppling.

TL:DR Vilken ordning skall jag koppla trådarna i två rj45 för att skarva en avbiten rj12 med en rak skarvdosa

https://www.jula.se/catalog/hem-och-hushall/hemelektronik/nat...