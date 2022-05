Dvd recorders utan DVB-T2

I princip är marknaden för traditionella recorders och brännare tvärdöd sedan länge. Var nog 10 år sedan även de mer traditionella old-school tillverkarna likt Panasonic flaggade att detta nog skulle vara deras sista produkter av det slaget.

Om du är inne på DIY finns det utbud som kan spela in direkt från HDMI till lagringsmedia. Samt ett dyrare utbud av motsvarande för till exempel streaming av spelande och youtubande där man spelar in HDMI-bilden för konsolen. Men det är inte den klassiska "nu spelar vi in TV-sändningen"-produkt som du kanske är ute efter. Det som också kan vara problem är att inte alla produkter spelar in 50 Hz. Boxar (och de som distribuerar sändningar) brukar också vara gnälliga runt HDCP där produkter som ska spela in via HDMI behöver följa detta av licensskäl. Så det är verkligen något som kräver research.

Ytterligare en väg är en HTPC-lösning med just en DVB-T2-mottagare. Kan ersätta en recorder i funktion, men kanske inte i praktisk användning så som du är van med.