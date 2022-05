Apple låter applikationer höja prenumerationspriser utan medgivande

Skrivet av MagnusOL: strider emot svensk lag , man måste mannelt accptera en pris höjning av en premation Gå till inlägget

Skrivet av MattiasFestin: Jo det strider både svensk och EU lag. Samt troligen PSD2 direktivet. Gå till inlägget

Nej, det strider inte mot svensk lag (och sannolikt inte heller någon annan EU-lag eller dylikt). Enligt Svensk lag ska konsumenten upplysas om prishöjningen i god tid innan och att det ska vara möjligt att frånträda avtalet innan prishöjningen träder i kraft om man inte önskar fortsätta. Har man bindningstid kan priset inte ändras om inte båda parter aktivt godkänner det.

Jag har massvis med gånger fått hem ett brev om att man nu höjer priserna för telefoni, tv, bredband eller what ever. Jag har aldrig någonsin behövt krita på pappret och posta tillbaka något svar. Jag har lika många gånger fått mail av Netflix, Spotify, Viasat, etc. om att en prishöjning kommer att ske om x månader, etc. (för Netflix har det säkert skett 10 prishöjningar under tiden jag haft abonnemang där).

Däremot kan man ju tycka att om man har en integrerad betalportal med stöd för prenumerationer så borde det givetvis vara superenkelt att skicka upp en notis som man får bekräfta att man godkänner höjningen (eller i vart fall att det går att ställa in att man önskar ha det så).