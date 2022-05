Mini Geek Meet: Dreamhack Summer 2022

18-22 juni vankas det Dreamhack Summer och det finns lite planer här på redaktionen att vallfärda till Jönköping. Och det hade varit kalastrevligt att umgås lite under PC-festens gång. Planen är att köra en lite mer informell version av Meet & Geek där vi kort och gott möts upp ett gäng och sedan traskar till något lokalt vattenhål för att dricka lite vuxenläsk. Tänker alltså någonting i stil med detta:

- Vi möts vid någon entré

- Traskar till vattenhål

- Häller vuxenläsk* i munhål

Om du kommer vara på plats och känner dig sugen på att ta ett break från den ösiga tillvaron Dreamhack har en tendens att erbjuda, så är det bara att skriva här i tråden och så ser vi till att det blir lite trevligt umgänge under någon av kvällarna. Just nu är det lite oklart vilka dagar som det gäller, men uppdateringar kommer petas in inom kort.

*Givetvis är vanlig läsk också helt okej att dricka.