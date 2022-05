Dator kraschar random

Köpte denna dator https://www.komplett.se/product/931267?noredirect=true 2018 vår. Funkat felfritt. Lämnade in den på reparation i höstas. Två månader senare(December) så börjar den krascha random. Första gången skedde när jag skulle koppla in hdmikabeln på min andra skärm. Aldrig varit några fel med den tills då. I en timma så startas datorn om. Först så funkar allt, jag kan logga in. Sen efter andra kraschen så funkar ej tangentbordet, tredje kraschen så lyser datorn+tangentbordet men inget kommer upp på skärmen osv. Sen efter att "låta den va" så funkar den igen som vanligt men så fort jag rör skärmen på ett sätt där kabeln rörs så stängs datorn av. Spola fram tills nu.

Det här problemet sker några gånger i veckan sen fungerar det som vanligt. Har inget att göra med ifall jag spelar Lost Ark eller bara har Spotify upp. Kollat upp min task manager och det är inga problem där. Har t.om testat ha uppe taskmanager och sen röra skärmen för att se ifall nåt dyker upp men nej, det bara kraschar. Jag fick detta problem igen och testa dra ut andra skärmen. Då funka allt som vanligt. Två veckor senare så börjar krascherna hända igen.

Dumt av mig att inte ha skrivit här tidigare men bestämt mig för att åka till NetonNet och checka läget med dem ang ett nytt nätaggregat. Ibland har datorn kraschat när jag alt+tabbat eller öppnat ny flik så vet ej ifall det är nåt som händer inuti datorn den sekunden.

TLDR: Misstänker att mitt nätaggregat har gjort sitt, vill köpa samma märke fast 650W PLUS Gold istället för 550W Gold.

Ordinarie pris: https://www.netonnet.se/art/datorkomponenter/nataggregat/modu...

Fyndvara: https://www.netonnet.se/art/fyndvaror/fyndvaror-datorkomponen...