Emagine Steamboat är pytteliten OLED med 4K-upplösning

Låter lovande.

Nu ska dom bara bygga in allt i en väldigt lätt, luftig och bekväm hjälm med inbyggda BRA hörlurar.

Ingen elektronik framför ögonen, enbart skärmen. Man ser redan ut som en fåntratt med VR på, så lika bra att gå all in.

Tänker att bekvämligheten ökar om allt sitter i en "hjälm".