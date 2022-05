Blivit hackad / Outlook/Microsoft - Får massa spam och har ngn konstig "device" på mitt microsoft konto

Jag var jävligt dum och svarade på ett mail som verkade komma ifrån no-reply@microsoft.com och noterade inte att jag då skickade till en hotmail.department.alerts@googlemail.com.

Detta leder nu till att jag får tonvis med mail och spam och sidor jag verkar har reggat mig på. Hur fan gör jag för att få stopp på skiten? Har ändrat mitt lösenord via Microsoft Authenticator och väl där inne finns en enhet som inte är min som jag inte kan ta bort.

KPC06 HP Compaq 8200 Elite USDT PC. Klickar på "Remove your Device" och "Im ready to remove device". Den laddar en stund men får upp felmeddelade "Couldnt remove your device, something happened. Wait a bit then try again"

Tips någon?!