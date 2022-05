Skrivet av stefaneriksson123: Hej! Finns det någon hemsida där man kan jämföra hastigheten på processorer till surfplattor? T.ex

Qualcomm Snapdragon SDA660

Rockchip RK3399 Tack på förhand Gå till inlägget

https://www.cpubenchmark.net/compare/Qualcomm-Technologies,-I...

Där kan du söka på alla möjliga processorer. Men ett PassMark score är inte be all and end all, hur de presterar i verkligheten har mycket med mjukvara och göra, samt hur de är kylda.